Acciaierie d’Italia – “Finalmente senza Mittal | si apre una nuova fase” La Uilm | “Avviata amministrazione straordinaria | ora il Commissario”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “il divorzio è avvenuto e siuno spiraglio. Abbiamo ottenuto, speriamo, un primo risultato: non dovremo più confrontarci con Arcelorma con persone capaci e competenti per discutere di siderurgia e rilanciare gli stabilimenti ex Ilva salvaguardando salute, ambiente e occupazione. Siamo consapevoli che la strada sarà in salita, ma daremoalla fabbrica unapossibilità”., Palombella (): “Serve una persona che conosca il ciclo dell’acciaio e come si produce facendo attenzione all’ambiente” Dunque, ha proseguito Rocco Palombella, Segretario Generale, “Nelle prossime ore verrà nominato un primo, ci hanno assicurato che sarà una persona con ...

Ex Ilva, il Mimit nomina Giancarlo Quaranta commissario straordinario: Il Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha nominato commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta, professionista con una lunga esperienza nel settore siderurgico. Si conclude così il coinvolgimento di ArcelorMittal in Acciaierie d'Italia, iniziato nel 2018. ...

