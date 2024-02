(Di martedì 20 febbraio 2024) "Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso,diS.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. E' nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico". Lo fa sapere il Mimit in una nota.

Invitalia, il socio pubblico di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), ha formalmente richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'avvio ... (ilfogliettone)

L’appello del Pd tarantino perché i potenziali 17 firmatari ci siano tutti. L’annuncio del consigliere comunale indipendente Gianni Liviano per la ... (noinotizie)

"Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla ... (quotidiano)

Acciaierie d'Italia commissariata, arriva Quaranta: "Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p. A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. E' nominato commissario straordinario il dott.

Ex Ilva: Mimit, Quaranta nuovo commissario straordinario: ... ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p. A. ai sensi dell'articolo 1 ...

Arriva il commissario straordinario all'ex Ilva, ecco i nomi in ballo: Probabilmente al prossimo Cdm il Governo nominerà il commissario straordinario per l'ex Ilva, 'non c'è più tempo da perdere' Acciaierie d'Italia va verso l'amministrazione straordinaria e arriva il commissario straordinario. Sembra infatti che sia ormai questione di ore la firma da parte del Mimit del decreto che avvierà la ...