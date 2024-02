Accadde oggi | 20 febbraio | Daniele Fortunato ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 20edIeri vi abbiamo raccontato i sessant’anni di Roberto Policano. Quando ‘Rambo’ lasciò il Toro nel ’92, tornava nel capoluogo piemontese (aveva militato due stagioni nella Juventus), che nel derby del 201994 metteva a segno l’ultimo gol in maglia granata. La stracittadina sabauda terminò con una rete per parte, mentre in Inter-Napoli debuttava Alessandro Sbrizzo. Quel dì si spegneva Enzo Rosa, tre presenze nel massimo campionato con la Juventus nella prima metà degli anni Trenta, quella del ‘Quinquennio d’oro’. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.