AC DC | 9 vinili in oro per festeggiare i 50 anni di carriera | quando escono

(Di martedì 20 febbraio 2024) Reggio Emilia, 20 febbraio 2024 - Gli AC/DC hanno festeggiato da poco i 50trascorsi dal loro primo live, tenutosi il 31 dicembre 1973 al Checkers Night Club di Sidney in Australia. La rock band, che sarà protagonista alla RCF Arena di Reggio Emilia il 25 maggio 2024, celebra questo traguardo con la ristampa del loro intero catalogo musicale in vinile color oro. L'iniziativa è lanciata da Columbia Records e Legacy Recordings. Gli album, in edizione limitata, verranno accompagnati da una stampa 12X12 contenente la nuova grafica "AC/DC 50". I primi 9 album della raccolta sono in uscita il 15 marzo e si tratta di Back in Black, Highway to Hel l, The Razors Edge, Powerage for Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live. I primi 9in uscita Considerata una delle più celebri e influenti ...

