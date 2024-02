Abbadia | si rompe la gamba sul Sentiero del Viandante | 64enne soccorsa con l' eliambulanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)Lariana (Lecco), 20 febbraio 2024 – Un altro intervento dei soccorritori sui sentieri del Lecchese per soccorrere escursionisti in difficoltà. Quest'oggi i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati negli interventi speleo alpino fluviali hanno soccorso una escursionista di 64 anni che si è infortunata mentre percorreva ildelnel tratto diLariana. Laè inciampata e ha rimediato una frattura a una, senza più riuscire a proseguire il percorso né a tornare indietro. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori di Areu arrivati con l'di Como: con loro l'hanno imbarellata e poi hanno hanno collaborato per verricellarla a bordo dell', con cui è stata poi trasferita ...