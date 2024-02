A2a chiude il 2023 con margine operativo record a 1 | 93 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) A2a ha chiuso l'eserciziocon unlordo preliminare in crescita del 30% a 1,93. Gli investimenti sono cresciuti dell'11% a 1,38e la posizione finanziaria netta è salita da 4,26 a 4,68per effetto del capitale circolante riconducibile all'espansione della base clienti di A2a Energia, in particolare nei segmenti Salvaguardia e Tutele Graduali - Microimprese, e al pagamento di imposteuna tantum legate alla tassazione degli extra profitti del 2022. In crescita del 35% la produzione di rinnovabili a oltre 4,5TWh, compresa una produzione eolica di 0,4TWh, quasi raddoppiata rispetto al 2022, grazie alle acquisizioni effettuate in quell'anno e all'avvio dell'impianto di Matarocco Trapani). In crescita del 37% la produzione idroelettrica, che ha ...