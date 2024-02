A1 | Roma sud | annullata chiusura rampa immissione prevista per la sera del 20 febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di)/D19 Diramazionesud, è stataladelladi svincolo che dalla carreggiata interna del G.R.A., con provenienza Casilina, immette sulla D19 Diramazionesud, che eradalle 21:00 di questa, martedì 20, alle 6:00 di mercoledì 21. Rimane confermata, come da programma, ladel suddetto tratto, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22, per consentire lavori di manutenzione viadotti. In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, per poi rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna, in ...