A Traveler's Needs: la video recensione del film di Hong Sangsoo in concorso al Festival di Berlino 2024: Ha reinventato in epoca contemporanea il concetto di regista prolifico. Torna per la settima volta al Festival di Berlino , il francofilo coreano Hong Sangsoo con A Traveler's Needs , in coreano per i puristi Yeohaengjaui pilyo, terza collaborazione con una delle regine del cinema francese, Isabelle Huppert . Autore dal minimalismo venato spesso di verbosità e ...

Berlinale 74: l'Irlanda oscura di 'Small things like these' e l'inferno de 'La Cocina': ... con Hors du Temps di Olivier Assayas , il bizzarro Empire di Bruno Dumont , Langue Étrangère di Claire Burger e l'infaticabile Isabelle Huppert diretta dal coreano Hong Sangsoo in Traveler's needs . ...

A Traveler's Needs, Hong delizia con l'ennesimo studio di un'umanità peculiare: A Traveler's Needs, Hong delizia con l'ennesimo studio di un'umanità peculiare. Il regista sudcoreano ritrova Isabelle Huppert nel film presentato in concorso alla Berlinale.