A Rubiera c’è Pasquinucci davanti a tutti

(Di martedì 20 febbraio 2024) La "Carettera ad Rubera", corsa nata nel 1981, negli anni ha sempre avuto grande successo sia agonistico che di partecipazione, grazie anche al coinvolgimento degli studenti delle scuole. Dopo ben tre anni di interruzione, per Covid ed altre cause, la gara è stata riproposta ed ha dimostrato ancora buona vitalità, conseguenza anche della partecipazione "bipartisan" ai calendari podistici modenese e reggiano. È stato riproposto un percorso competitivo, ridotto dai tradizionali 15 a 10 km., misura più standardizzata; ne è risultata una gara molto tirata, completata da 290 atleti. Il ritmo è stato fatto per gran parte della corsa da un quartetto composto dai modenesi Alessandro(Fratellanza), Salvatore "Sam" Franzese (Atl.Reggio), Saimir Xhemalaj (Modena Runners Club) e dal parmense Fabio Ciati (Atl.Reggio). I quattro si sono alternati al comando per quasi ...