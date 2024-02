A Roma la prima riunione dell’EMC di UIC sotto la presidenza dell’AD Luigi Ferraris

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un nuovo sistema di ticketing che consenta ai viaggiatori di viaggiare in treno, e non solo, in maniera più semplice, l’implementazione del Digital Twin, il gemello digitale delle opere infrastrutturali per migliorare la manutenzione predittiva, e il progetto Dp-Rail per incrementare lo scambio dei dati nel trasporto merci transfrontaliero. Sono i temi principali discussi durante laladi, AD del Gruppo FS, del Comitato di Gestione Europea (EMC) della Union Internationale des Chemins de Fer, istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario. L’incontro si è svolto lunedì 19 febbraio acon l’obiettivo di definire l’agenda per la futura roadmap del trasporto ferroviario in ...