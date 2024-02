“A Milano affitto negato ai gay” | la denuncia dell’imprenditore Andrea Papazzoni Cosa è successo e la replica dell’agenzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)– “Preferiamo affittare a persone che hanno orientamenti sessuali più tradizionali”. Tradotto: non si affitta ai gay. Così l’imprenditore, 34 anni, ex discografico e gestore di due B&B, hato sui social l’episodio di discriminazione di cui è stato vittima, insieme al suo compagno, nel far west del mercato delle locazioni a. “L’agenzia immobiliare sostiene che il rifiuto della proprietaria di affittarci la casa dipende dai nostri lavori, ma è una scusa: la nostra solidità economica è ben oltre le garanzie richieste per quell’immobile. E i documenti che abbiamo consegnato lo dimostrano senza ombra di dubbio”. Il raccontoripercorre con Il Giorno le tappe della vicenda: “Abito ada molti anni e sia io che il ...