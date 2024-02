A lezione con Yoon Ahn nella Ambush Academy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) La musica, la conoscenza delle culture giovanili e underground, la passione per il design, un'energia inesauribile e la voglia di riscrivere le regole. Sono gli elementi per tracciare l'identikit diAhn. Coreana di nascita, americana di formazione e giapponese di adozione, che ha studiato graphic design a Boston, dove ha anche conosciuto suo marito Verbal, membro dell'iconica hip hop band giapponese Teriyaki Boyz, con il quale nel 2012 a Tokyo ha lanciato(ora parte di New Guards Group).Autunno/Inverno 2024Autunno/Inverno 2024 Courtesy of the brandAutunno/Inverno 2024Autunno/Inverno 2024 Courtesy of the brand Nato come brand di gioielli, nel 2015 ha sviluppato anche il prêt-à-porter, portando la sua visione nel mondo dello streetwear di ...