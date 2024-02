A Firenze nessuna fatalità né errore umano | il crollo è colpa di un sistema criminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Magüt sono chiamati in Lombardia i muratori cottimisti che si alzano alle tre del mattino per salire sui furgoni che li portano nei cantieri edili. Tanti magüt partivano dalle province di Brescia e Bergamo perché queste erano le prime terre di lavoro del Nord. Succede ancora, ma oggi sono in gran parte migranti coloro che partono all’alba dalle stesse province. Dei cinque operai uccisi aneldel cantiere della Esselunga (già sotto inchiesta a Milano per evasione fiscale nel mondo degli appalti), tre erano marocchini, uno tunisino. Tutti risiedevano a Palazzolo, tra Brescia e Bergamo. I tre feriti sono rumeni e l’ultimo ucciso è un operaio sessantenne proveniente dal Mezzogiorno d’Italia. La strage diè una immagine e un concentrato di tutte le ingiustizie e della criminalità economica che uccidono migliaia di ...