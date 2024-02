A 14 anni salva uomo colto da malore con massaggio cardiaco | “L’ho imparato da una fiction in tv”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ha visto fare ilin una serie e così, ripetendo i gesti imparati dalla televisione e guidato da un operatore del 118, un 14enne è riuscito are la vita a un pensionato di 65da infarto. Il giovane, che si chiama Matteo e vive in Veneto, ha ricevuto il plauso del governatore Luca Zaia.

GEMONA - Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere rimasto imprigionato in un'auto finita in un canale : l'incidente è accaduto attorno alle 2 della ... (ilgazzettino)

L'eroe si chiama Matteo e frequenta la terza media. Quando domenica pomeriggio ha visto l' uomo a terra e la moglie sconvolta non ha perso tempo e ha ... (orizzontescuola)

Un Ragazzo di quattordici anni ha salva to la vita a un pensionato di 65 anni , colpito da un infarto mentre stava facendo una passeggiata con la ... (ilfattoquotidiano)

Maglie donna: le novità della primavera 2024 da avere: Un'ottima notizia, visto che si tratta di uno di quei capi dall'indiscusso potere salva - look. ... ennesima conferma del ritorno della tendenza moda anni 2000. Rispetto al passato però, adesso si ...

Bonino concupita da Renzi e Calenda: Bonino concupita da Renzi e Calenda Chi poteva pensare che a 75 anni suonati e nonostante i malanni (da ultimo una rottura del femore) Emma Bonino fosse concupita ... salva questa pagina nei preferiti o ...

Verona, 14enne salva un uomo praticando un massaggio cardiaco: "L'ho visto fare in una serie tv": commenta Domenica in provincia di Verona , un giovane di 14 anni ha salvato la vita a un uomo praticandogli un massaggio cardiaco. Quando ha visto quella persona stesa a terra, ha pensato a quella particolare manovra salvavita vista la sera prima in una serie ...