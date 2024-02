350 euro in più in busta paga | non è uno scherzo | ecco quali lavoratori riceveranno le maggiorazioni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ottime notizie per una fondamentale categoria diun aumento di 350sullo stipendio. A chi spetta il beneficio? È, finalmente, giunto l’accordo per approvare gli incrementi salariali di una delle categorie diattualmente più sottota in Italia. Alcunihanno diritto a un aumento sullo stipendio fino a 350– informazioneoggi.itProssimamente, verrà attribuito un incremento indi 350, in virtù di un patto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e dalle associazioni datoriali Anivip, Assiv, Univ, Ani sicurezza, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi. Vediamo, dunque, ...

Un "bonus" fino a 3500 per chi ha diritto all' Assegno di inclusione . Oggi sono iniziati i pagamenti delle domande presentate entro fine gennaio (che ... (ilmessaggero)

Operazione "Minfild", 15 arresti in tutta Italia per frodi fiscali e riciclaggio: così gli imprenditori facevano affari con la criminalità: ... Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto: qui sono in corso le perquisizioni da parte di 350 ... Un giro d'affari di oltre 30 milioni di euro. Sono stati disposti sequestri per oltre 10,5 milioni di ...

Riciclaggio, diamanti e lingotti d'oro per 'lavare' il denaro sporco: Dall'alba di questa mattina, circa 350 militari tra Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio ... per un valore di circa 60.000,00 euro, mentre continuavano illecitamente a porre in essere le ...

Wanda Nara, casual ma firmata per festeggiare Mauro Icardi: Altra mise per i festeggiamenti della sera: canotta bianca di Loewe (350 euro) e felpa blu elettrico di Adidas (75 euro) , sportiva ma cool. A spiccare è la collana di diamanti: la Serpenti Viver di ...