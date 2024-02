3° mandato | Lega non ritira emendamenti

(Di martedì 20 febbraio 2024) 17.00 Lanon hato glial decreto Elezioni sul terzodi sindaci e governatori, che saranno quindi votati in commissione Affari costituzionali.FI e FdI si erano detti contrari.Spaccatura nella maggioranza? chiedono a Balboni (FdI), presidente comm.e relatore."Solo diversità di opinioni,legittime", risponde ai cronisti. Un via libera al terzoconsentirebbe a Zaia () di correre di nuovo come governatore in Veneto. E potrebbe ricandidarsi anche Bonaccini (Pd) alla guida dell'Emilia-Romagna.

La Lega non ritira i due emendamenti presentati al decreto Elezioni per consentire il Terzo mandato anche ai governatori di Regione e ai sindaci ... (ilfattoquotidiano)

AGI - La Lega non ha ritira to e non ritirerà l 'emendamento sul terzo mandato per i presidenti di Regione. È quanto spiega una fonte parlamentare ... (agi)

Decreto elezioni, cosa cambierebbe con la legge del terzo mandato per i sindaci: Il dibattito sull'eventualità di un terzo mandato per sindaci e governatori sta creando tensioni in tutto l'arco parlamentare, sia nella ... quando è previsto il voto sull'emendamento della Lega, che ...

Navalny, Salvini: "La chiarezza la fanno medici e giudici". Calenda: "Hai rotto le balle": 2) ieri hai mandato i tuoi ad una manifestazione contro l'assassinio di Navalny. 3) dacci evidenza ...chiedo al mio ufficio studi di verificare uno per uno gli imprenditori che hanno finanziato la Lega ...

Terzo mandato ai governatori, la Lega non ritira gli emendamenti: Fi e FdI restano contrari, rischio incidente nel centrodestra: La Lega non ritira i due emendamenti presentati al decreto Elezioni per consentire il terzo mandato anche ai governatori di Regione e ai sindaci delle grandi città . E dunque si andrà alla conta in ...