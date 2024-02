Ztl | la partita della sosta tutta da giocare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Amministrare comporta l’artepazienza, tra le doti principali. È quella che servirà per portare a termine l’opera di riequilibrionel centro storico, garantendo in primo luogo ai residenti e a tutti quelli che ne hanno effettivo diritto la possibilità di accesso. E riuscendo a far filtrare la filosofia di fondo che muove l’amministrazione: senza rispetto delle regole, nessun provvedimento potrà reggere. Se tutti continueranno a voler posteggiare sempre, in più casi non rispettando le regole basilari, la situazione non rientrerà mai nel pieno controllo, a danno in primo luogo dei residenti. I permessi sono troppi rispetto ai posti: da qui si parte. E senza qualche rinuncia, non si arriva.