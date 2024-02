Zirkzee fa sognare i tifosi del Milan | l’intervista non lascia dubbi sulle sue intenzioni future | ma gli ostacoli ci sono

(Di lunedì 19 febbraio 2024)fadel: l’attaccante del Bologna sarà l’oggetto del mercato estivo. Eccononsue: dove andrà? Joshua, attaccante del Bologna, è il sogno di mercato di molte big del nostro calcio e non solo, un profilo che sta entusiasmando anche in Europa e che sta attirando parecchio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Rettilineo finale per l'affare che porterà Santiago Castro al Bologna . Il club rossoblù ha chiuso per l'attaccante argentino:... (calciomercato)

Gli Oscar della domenica: Jannik Sinner, l'Italia del nuoto, Crippa, Zirkzee: JOSHUA ZIRKZEE " Il fenomeno olandese, 22 anni, ex Bayern Monaco centravanti molto veloce e forte ... Il suo match point fa sognare la Champions.

Gli Oscar della domenica: Jannik Sinner, l'Italia del nuoto, Crippa, Zirkzee...: JOSHUA ZIRKZEE - Il fenomeno olandese, 22 anni, ex Bayern Monaco centravanti molto veloce e forte ... Il suo match point fa sognare la Champions.

Lazio - Bologna 1 - 2 pagelle: Zirzkee da Paradiso, Provedel da incubo, Isaksen non basta: Bologna da favola, Lazio da incubo. Sono gli uomini di Thiago Motta, guidati da uno Zirkzee ovunque, a compiere un'altra impresa: vittoria per 2 - 1 in trasferta contro la Lazio che ...per sognare la ...