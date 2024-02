Zeman operato al cuore | quattro bypass Stagione col Pescara a rischio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Intervento riuscito maprobabilmente finita. Potrebbe essere lungo il decorso per Zdenekieri per l’inserimento di. L’allenatore del, sentitosi male a dicembre per un’ischemia transitoria, ieri è statocon successo alla clinica Pierangeli della città abruzzese. L’intervento era stato fissato inizialmente per giugno ma il boemo ha deciso di anticiparlo dopo una visita di controllo settimana scorsa. Se i tempi della convalescenza dovessero confermarsi lunghi il 76enne ex allenatore della Roma sarebbe costretto a finire anticipatamente la propria. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, uno dei candidati a sostituirlo potrebbe essere Delio Rossi., a cui i medici ...

Zeman ha avuto 4 bypass coronarici, per lui 4 - 5 mesi di convalescenza: Stagione finita per il tecnico del Pescara. Operato oggi, sarà presto dimesso dalla clinica Pierangeli. Al suo posto Delio Rossi ad interim. foto Giuseppe Celeste/Image Sport nella foto: Zdenek Zeman Zeman ha avuto 4 bypass coronarici, per lui ...

Zdenek Zeman operato: per il boemo ex Lazio e Roma la stagione sulla panchina del Pescara è finita: Zdenek Zeman è stato operato dopo aver avuto una leggera ischemia, e gli sono stati applicati 4 stent, da parte dell'equipe guidata dal dottor Stefano Guarracini. Il decorso operatorio per il boemo si ...

Zeman, intervento riuscito: ma non potrà tornare in panchina in questa stagione: Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di durata della convalescenza, con la società pescarese che dovrà decidere cosa fare, fermo restando la vicinanza umana e sportiva a Zeman che in queste ore ...