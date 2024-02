Zeman ha avuto 4 bypass coronarici | per lui 4-5 mesi di convalescenza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) . Lo scrive il Corriere della Sera. “Haesito positivo l’operazione alla quale si è sottoposto Zdenek, tecnico del Pescara, stamane presso la clinica Pierangeli della cittadina abruzzese. Il team di chirurghi coinvolti, scrive Forzapescara.com, “ha provveduto a sistemare ben 4”: sarà presto dimesso, ma saranno necessari 4-5di. Il boemo quindi, non si vedrà più in panchina fino al termine della stagione“. Stagione quindi finita per il boemo, che lo scorso 12 dicembre ha accusato una lieve ischemia. Al suo posto, ad interim, potrebbe arrivare Delio Rossi. “È stato proprio Bucaro, l’altro ieri, ad accompagnare in clinica il collega: «Stava abbastanza bene, era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a ...

