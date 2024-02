Yulia Navalnaya | ' mio marito ucciso con il Novichok'

«Putin ha ucciso mio marito »: lo ha affermato la vedova di Alexei Navalny , Yulia , in un video po stato sui social in cui accusa le autorità russe di ... (ilmessaggero)

Julija Borisovna Naval'naja, nata Abrosimova (in russo , Yulia Borisovna Navalnaya; Mosca, 24 luglio 1976), è un'economista e politica russa, vedova del leader dell'opposizione russa Aleksej Naval'nyj. È stata descritta dai media come la "First Lady" dell'opposizione russa e come un'ipotetica candidata alla guida dell'opposizione e della Fondazione Anti-corruzione (FBK), alla presidenza del Paese e alla Duma di Stato dopo l'incarcerazione del marito.

Yulia Navalnaya, 'l'ha ucciso Putin, continuerò il suo lavoro': In un video postato oggi sui social, Yulia Navalnaya, ha accusato: "Putin ha ucciso mio marito", annunciando che continuerà "il lavoro di Alexei". "Continuerò a lottare per il nostro Paese.

Negato ancora ai familiari l'accesso alla salma di Navalny, Mosca: 'Noi non c'entriamo': ... con le tante, tantissime persone coraggiose intorno ad Alexei Navalny che si battono per la libertà in Russia, ma saremo anche qui oggi con Yulia Navalnaya qui a Bruxelles, perché lo spirito di ...

Chi era Alexei Navalny: Alcune interessanti curiosità Era sposato con Yulia Navalnaya e aveva due figli, Daria e Zakhar ed era membro del partito "Russia del futuro" e aveva fondato la FBK (Fondazione anti - corruzione). ...