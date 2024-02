Yulia Navalnaya | la moglie di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito | è stato avvelenato con il Novichok Continuerò a lottare»

Julija Borisovna Naval'naja, nata Abrosimova (in russo , Yulia Borisovna Navalnaya; Mosca, 24 luglio 1976), è un'economista e politica russa, vedova del leader dell'opposizione russa Aleksej Naval'nyj. È stata descritta dai media come la "First Lady" dell'opposizione russa e come un'ipotetica candidata alla guida dell'opposizione e della Fondazione Anti-corruzione (FBK), alla presidenza del Paese e alla Duma di Stato dopo l'incarcerazione del marito.