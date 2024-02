Yulia Navalnaya | la moglie di Navalny | «Putin ha ucciso mio marito | è stato avvelenato con il Novichok Continuerò a lottare»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «hamio»: lo ha affermato la vedova di Alexei, in un video posui social in cui accusa le autorità russe di nascondere il corpo del,...

Mentre la famiglia lotta ancora per avere accesso alla sua salma, Yulia Navalnaya , la vedova di Alexei Navalny lancia una sfida a tutto campo contro ... (ilfattoquotidiano)

In un video postato oggi sui social, Yulia Navalnaya , ha accusato: " Putin ha ucciso mio marito", annunciando che continuerà "il lavoro di Alexei". ... (quotidiano)

Yulia Navalnaya , la moglie di Alexei Navalny, in un messaggio video sui social media ha affermato indirettamente che suo marito è stato ucciso con il ... (quotidiano)

Navalny, la vedova accusa: "Avvelenato con il Novichok", la prova del delitto: Alexey Navalny è stato avvelenato con il Novichok. Torna a parlare Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo morto in carcere in Siberia, oggi a Bruxelles per incontrare i ministri degli Esteri della Ue. La donnaaccusa le autorità russe di nascondere il corpo ...

Borrell: 'Al lavoro per adottare sanzioni contro i responsabili della morte Navalny': ... con le tante, tantissime persone coraggiose intorno ad Alexei Navalny che si battono per la libertà in Russia, ma saremo anche qui oggi con Yulia Navalnaya qui a Bruxelles, perché lo spirito di ...

Navalny, la moglie Yulia: "Putin ha ucciso mio marito, continuerò il lavoro di Alexei" | "Avvelenato col Novichok ": 'Uccidendo mio marito, Putin ha distrutto metà di me', prosegue Yulia Navalnaya. 'Ma ho ancora l'altra metà, il che mi dice che non ho il diritto di arrendermi. Intendo continuare il lavoro di Alexei Navalny: continuare a lottare per il nostro Paese '. 'Alexei ...