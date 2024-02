Yorgos Lanthimos confermato alla regia del remake del film coreano Save the Green Planet

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il progetto sarà prodotto da Ari Aster Dopo il successo di Povere Creature!,ha già in cantiere un altro, Kind of Kindness, e ora ha già trovato il suo prossimo. Il regista greco dirigerà ilin lingua inglese del classicothe, con il supporto della Square Peg di Ari Aster come produttore. L'originale del 2003, diretto da Jang Joon-Hwan (che inizialmente era stato designato per dirigere anche questa nuova versione), è una commedia nera che incontra il thriller fantascientifico. La versione di, basata su una sceneggiatura di Will Tracy (Succession), inizierà la produzione nel Regno Unito e …

