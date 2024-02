Xiaomi 14 Ultra | un’altra rivoluzione Arriva lo schermo piatto?

La Xiaomi Corporation, formalmente registrata come Xiaomi Inc. (/'jami/, S, Xiaomi KejìP) comunemente nota come Xiaomi è un'impresa multinazionale cinese che opera nel campo dell'elettronica di consumo, fondata in Cina nel 2010 da Lei Jun e con sede a Pechino. Xiaomi produce cellulari, apps, portatili, dispositivi per la casa, auricolari, smart TV e altri prodotti di uso quotidiano. È il terzo marchio di telefonia più venduto al mondo dopo Apple e Samsung