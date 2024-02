Xiaomi 14 Ultra svelato | promette fotocamere migliori di S24 Ultra

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) –14sarà lanciato a livello globale il 25 febbraio a Barcellona. I consumatori cinesi potranno mettere le mani sul dispositivo qualche giorno prima, con il lancio in Cina previsto per il 22 febbraio. In un recente post sui social media, Lei Jun, co-fondatore e CEO di, ha condiviso le immagini