WWE | Una superstar dubita che Brock Lesnar tornerà nella compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono passati sei mesi dall’ultima apparizione diin WWE. In quell’occasione, venne sconfitto da Cody Rhodes a Summerslam. Era in programma un suo ritorno a sorpresa durante la Royal Rumble del mese scorso, ma lo scandalo sessuale di Vince McMahon venuto fuori qualche giorno prima ha bloccato tutto, poiché il nome di The Beast è uno di quelli coinvoltisituazione. Per precauzione, la WWE lo ha rimosso dalla programmazione futura e sta evitando cautamente di menzionarlo nei propri contenuti. Sono in molti a esprimere dubbi su un suo ipotetico ritorno, tra questi unaattiva del roster di Raw. Un dream match che non s’ha da fare? Il campione intercontinentale Gunther è da tempo in rampa di lancio, tra l’altro con il suo dominio ha da poco superato i regni da campione combinati di ...