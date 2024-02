WWE | Partnership con Fanatics per regalare ai fan di WM 40 una esperienza unica

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sabato 6 e Domenica 7 Aprile la WWE metterà in scena WrestleMania 40. Ad ospitare il grande evento, in due serate, il Lincoln Financial Field di Philadelphia. Come sempre, però, siamo di fronte ad un evento che va al di là della sola azione sul ring, con molti appuntamenti nel corso della c.d. “WrestleMania Week”. Quest’anno, la federazione mira aai fan unae per ciò ha dato vita ad unacon, leader globale nel merchandising sportivo. Nasce il “WWE World” In vista di WM 40, la WWE ha unito le forze conper creare il “WWE World” e offrire ai fan che arriveranno a Philadelphia da tutto il mondo una full immersion nel mondo WWE senza precedenti. Verrà messo in piedi il più grande WWE Superstore di sempre e molti saranno ...