WWE | Drew McIntyre colpisce ancora | esilarante post ai danni di Cody Rhodes

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nelle ultime settimane,si è trasformato in un vero e proprio heel, capace di farsi odiare in poco tempo nonostante sia stato a lungo uno dei top face della compagnia. Dal suo turn avvenuto a fine 2023, lo scozzese ha offerto un intrattenimento al di sopra delle aspettative, e dimostrando di trovarsi pienamente a suo agio nel suo nuovo character, rivaleggiando al microfono con stelle del calibro di CM Punk, protagonisti di una memorabile battaglia a suon di promo. Punk non è stato l’unico a fare le spese della nuova tagliente lingua di, visto cheè il prossimo in lizza per una resa dei conti con il guerriero scozzese.ha infattiato su Twitter una grafica photoshoppata del prossimo match di RAW, che ritrae lui e ...

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi: ... tra cui "The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women's Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, "Main Event" Jey Uso e molti altri. ...

WWE Royal Rumble 2024, Cody Rhodes vince di nuovo e vola a WrestleMania: Ottima prestazione di Drew McIntyre e Gunther arrivati nella Final Four, in un Royal Rumble Match che ha segnato anche il ritorno in WWE di Andrade. Con l'aiuto di Solo Sikoa, Roman Reigns si ...

Boxe, Fury sull'ingresso in WWE: "Mai dire mai": ...nella WWE dopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e Drew ...