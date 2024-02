Wta Dubai | Badosa si ritira contro Sun | lascia il campo in lacrime

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non è sicuramente un periodo facile per Paula, che si èta nel corso del match di primo turno nel Wta 1000 di. Dopo un combattuto primo set perso 6-4la wild card svizzera Lulu Sun, la tennista spagnola ha abbandonato ilinper il solito problema alla schiena che la sta torturando ormai da diversi mesi. La classe ’97 ha saltato tutta la seconda parte del 2023 dopo l’infortunio occorsole nel match di secondo turno a WimbledonKostyuk, e ha fatto il suo rientro ina gennaio 2024, senza però ottenere gli effetti sperati. Un vero e proprio calvario per, che dopo aver vinto Indian Wells nel 2021 ed essersi issata fino alla posizione numero 2 del ranking Wta pochi mesi dopo, non è ...

