WTA Dubai 2024 | avanti Ostapenko | Pliskova e le russe

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In attesa della conclusione del match tra Lucia Bronzetti, ripescata in qualità di lucky loser, e la russa Daria Kasatkina, andiamo a ripercorrere l’accaduto nel corso del lunedì del WTA 1000 di, il secondo della stagione per quel che riguarda il calendario femminile. Impegnate numerose teste di serie fuori dalle prime 8 (che hanno un bye al primo turno, tolta Ons Jabeur, ritirasi per seri problemi a un ginocchio e sostituita dalla lucky loser spagnola Cristina Bucsa). Tra queste, è costretta alla rimonta Jelena. Per la lettone 5-7 6-2 6-3 nei confronti della cinese Xiyu Wang. Ranking WTA (19 febbraio), Iga Swiatek sfonda quota 10000. Jasmine Paolini è 26ma Del tutto particolare l’andamento del confronto tra la russa Veronika Kudermetova e l’ucraina Lesia Tsurenko: due 6-0 e, in mezzo, un 1-6 a completare un ...