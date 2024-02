William ai Bafta 2024 | sul red carpet ricicla lo smoking in velluto blu

Il principe ha presenziato come d'abitudine ai premi del cinema britannico, ma al suo fianco non c'era Kate Middleton , di recente operata e in ... (fanpage)

Il principe del Galles per la prima volta è arrivato sul red carpet degli «Oscar britannici» senza la moglie, in convalescenza dopo l'intervento ... (vanityfair)

William, principe del Galles (William Arthur Philip Louis; Londra, 21 giugno 1982), è un principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles Diana Spencer. Dall'8 settembre 2022 è primo nella linea di successione al trono del Regno Unito. È sposato dal 29 aprile 2011 con Catherine Middleton, con la quale ha avuto tre figli: George, Charlotte e Louis.

Il principe William da solo alla cerimonia dei Bafta: alla Royal Festival Hall capita a fianco di Cate Blanche ilmessaggero.it

William ai Bafta senza Kate e annuncia: 3 milioni di sterline per case agli homeless nel suo ducato Corriere della Sera

William senza Kate Middleton ai Bafta, il principe si emoziona: «Quest'anno abbiamo guardato meno film, abbiamo altro per la testa»: Con il padre Re Carlo in cura per un tumore e la moglie Kate Middleton ancora in convalescenza per un intervento all'addome, il peso della Corona è tutto sulle spalle di William che ieri sera è ...

BAFTA 2024: Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro: Sette premi a Oppenheimer, seguito da Povere creature! a quota cinque, i premi inglesi BAFTA incoronano Christopher Nolan in vista degli Oscar.

BAFTA 2024, trionfano “Oppenheimer” e “Povere Creature!”. Delusione per “Barbie”: I BAFTA 2024 hanno visto trionfare Oppenheimer con Cillian Murphy e Povere creature! con Emma Stone. Altra delusione per Margot Robbie e Barbie ...