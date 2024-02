VOTI STATS – Lazio Bologna | Sarri dura un tempo | Motta vince anche con i cambi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024): iai due tecnici – Maurizioe Thiago– dopo la vittoria dei rossoblu, decisiva in chiave Europa Lo spareggio traper capire chi può ambire alla grande Europa l’ha vinto la squadra che le coppe non le sta facendo, mentre ha perso la formazione che in settimana ha fatto l’impresa battendo il Bayern (in crisi davvero profonda, ha persoin Bundesliga ieri pomeriggio). É stata una gara a due volti: i biancocelesti sono partiti forti, ma l’errore di Provedel ha impedito loro di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa è uscita fuori la squadra meno stanca e ha portato a casa 3 punti che la mantengono appaiata al quarto posto con l’Atalanta. Le conclusioni fotografano in maniera nitida l’andamento ...