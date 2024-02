Von der Leyen ufficializza la sua candidatura per un secondo mandato alla guida della Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’annuncio non può di certo sorprendere, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Ursula von der, attuale presidenteeuropea, si candida per undell’esecutivo comunitario. “Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell’Europa, l’Europa per me è casa. Oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un”, afferma in conferenza stampa a Berlino insieme al presidenteCdu, Friedrich Merz. Von dersi candida per unLa ...