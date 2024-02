(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bruxelles.: sono questi i tre temi che Ursula von derha scelto come prioritari ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ursula von der Leyen intende candidarsi per essere la presidente della Commissione europea per altri cinque anni, e avrà il supporto della Cdu ... (fanpage)

Ursula von der Leyen ha annunciato questa mattina di volersi ricandida re alla guida della Commissione europea per altri cinque anni. L’annuncio, ... (open.online)

L’annuncio non può di certo sorprendere, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Ursula von der Leyen , attuale presidente della Commissione ... ()

Ursula von der Leyen si è candidata a un secondo mandato come presidente della Commissione Europea: Ursula von der Leyen ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato come presidente della Commissione Europea. Von der Leyen ricopre la carica dal 2019, e il suo mandato scadrà dopo le prossime ...

Von der Leyen si ricandida puntando su competitività, sicurezza e democrazia (e guardando al centro): I conti con la destra sovranista (e le accuse a Le Pen e Afd) Sullo stesso argomento: Inizia la corsa di von der Leyen per il bis alla Commissione Ue. Le condizioni di Macron Bruxelles. Competitività,...

Von der Leyen cerca un secondo mandato alla Commissione Ue: La Cdu la indica come candidata designata. "Molto grata per avermi ...