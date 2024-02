Von der Leyen si ricandida Il discorso | meno “green” e più Difesa Tra i “nemici” cita il gruppo Ue di Salvini ma non quello di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La presidente della Commissione europea Ursula Von derha sciolto la riserva: si ricandiderà per la guida dell’organismo esecutivo dell’Ue. Il percorso per la suatura è partito dalla direzione federale della Cdu, i cristianodemocratici tedeschi, che sono il suo partito. Il nome di Von dersarà ora sottoposto al congresso del Ppe, in programma il 6 e il 7 marzo a Bucarest: a quel punto sarà “ufficializzata” come Spitzenkandidat, che letteralmente vuol dire candidato-guida. “Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell’Europa. L’Europa per me è casa – ha detto Von der– Oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un secondo mandato. In questi cinque anni non solo è cresciuta la mia passione per l’Europa, ma anche la mia ...