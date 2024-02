Von der Leyen conferma | ' mi ricandido | l' Ue per me è casa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell'Europa. L'Europa per me è" e "oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un secondo mandato" alla guida della Commissione europea. Lo hato Ursula von der, in conferenza stampa a Berlino con il presidente della Cdu Friedrich Merz, annunciando la sua candidatura alle Europee come Spitzenkandidat per il Ppe. "In questi cinque anni non solo è cresciuta la mia passione per l'Europa, ma anche la mia esperienza su quanto questa Europa può realizzare per i suoi cittadini".