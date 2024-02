(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. Sono l’unica femmina di quattro figli. Da piccola, mi ricordo,. Non nel vero senso della parola, semplicemente – già all’epoca – avevo colto la sottile sfumatura che passa tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

"Volevo essere un maschio": la storia di Edith e il desiderio di gridare che essere donna è un privilegio: Da piccola, mi ricordo, volevo essere maschio . Non nel vero senso della parola, semplicemente " già al l'epoca " avevo colto la sottile sfumatura che passa tra l'essere donna e l'essere uomo. Notavo,...

" Madre mai ", la scelta consapevole di non mettere al mondo i figli: Perché una donna che a quarant'anni non ha una famiglia deve essere considerata una fallita È una ... " Per anni non ho capito se lo volevo io, 'sto figlio, perché lo volevo io o perché "tutte le ...

Dostoevskij: la parola ai fratelli D'Innocenzo: Non vuol dire essere snob, ma nemmeno elemosinare qualcosa. Vogliamo un approccio attivo alla ... "A me non me ne fregava un cazzo del ruolo: volevo incontrarli per quello che avevano scritto", dice con ...