Vladimir Putin | chi è la sua nuova fiamma? Si fa chiamare “Barbie”

Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Vladimir Putin ha una nuova amante. Almeno, secondo il tabloid The Mirron. Il presidente russo ... (dayitalianews)

Non solo vedova del leader Aleksej Anatol’evi? Naval’nyj. Ma ‘first lady’ dell’opposizione della Federazione Russa. È stata descritta così dai ... (ilfattoquotidiano)

Dopo Navalny, chi sono i nuovi oppositori di Putin: Perch, come dimostrano le manifestazioni di cordoglio del popolo russo, l'opposizione a Vladimir Putin esiste ma, per quanto ampia e diversificata, è in definitiva ancora microscopica e dunque ...

Navalny, Biden: "Stiamo valutando altre sanzioni contro Mosca": "Spero che i Repubblicani approvino gli aiuti militari a Kiev". Washington sta 'considerando ulteriori sanzioni' contro Mosca, in seguito alla morte dell'oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny. Così il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ricorda che gli Usa 'hanno già delle sanzioni' in essere contro la Russia. A chi gli chiede se la morte del ...

Navalny, la Questura di Milano scaccia le critiche: "Obiettivo identificare il promotore": L'identificazione del gruppo di persone che ieri a Milano ha ricordato Alexey Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia, diventa un caso. Della vicenda ha parlato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi proprio nel capoluogo lombardo per la firma di un ...