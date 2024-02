Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Chuck Turner

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel corso del 2014 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 2 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo la cui crisi è cominciata nel 2006, dopo l’uccisione di sua moglie. In seguito si è risposato con Nissa, ma anche qui vive una crisi perché lei si sente una madre single costretta ad occuparsi sia del loro bambino che del marito.al, il protagonista, ha 45 anni, vive a Beaumont nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 315 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ...