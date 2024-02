Visibilia | la società “concessionaria” controllata da Santanchè pronta all’aumento di capitale per tenere in mano il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo la relazione del perito che ha condotto l’ispezione sulper conto del Tribunale di Milano, arrivano nuove prove a dimostrare l’interesse di Daniela, ministro del Turismo del governo Meloni e senatrice di Fratelli d’Italia, per riprendere non solo la gestione ma anche il controllo azionario di buona parte di quello che resta del suo disastratoeditoriale – pubblicitario. Il Fatto ne ha già dato conto domenica 18 febbraio, riportando le conclusioni del perito del Tribunale sul ruolo centrale nella gestione deldidella quale il 75% delle quote è ina Immobiliare Dani, a sua volta al 95% di. ...