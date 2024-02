Violato il regime degli arresti domiciliari | 39enne finisce in carcere a Rancitelli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pescara - Undi origine senegalese che avrebbe dovuto trovarsi aiè stato sorpreso al di fuori delle mura domestiche in una struttura abbandonata nel quartiere, il che ha portato alla sua immediata reclusione in. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie all'intervento della Squadra Volante. Durante un normale controllo nel quartiere, una pattuglia ha notato ilsenegalese aggirarsi all'interno di una struttura abbandonata. Quando ha capito che gli agenti si stavano avvicinando per un controllo, l'uomo ha tentato invano di fuggire. La sua condotta sospetta ha destato l'attenzioneagenti, che lo hanno prontamente raggiunto e identificato. Successivamente è emerso che l'uomo era soggetto a misure ...

Navalny, Conte: coraggioso, sfidò Putin. Ma non dimenticare Assange: ... alle sue campagne contro la corruzione, al suo coraggio nella sfida contro il regime putiniano'. '... Ad Assange viene contestato di avere violato l'Espionage Act, una legge del 1917, pubblicando oltre ...

Navalny, Conte: coraggioso, sfido' Putin. Ma non dimenticare Assange: ... alle sue campagne contro la corruzione, al suo coraggio nella sfida contro il regime putiniano. ... Ad Assange viene contestato di avere violato lEspionage Act, una legge del 1917, pubblicando oltre 700 ...

Washington ha trasferito all'Estonia 500 mila dollari dai 'fondi russi confiscati' per l'Ucraina. Zakharova: 'sono ladri': ... accusato penalmente in relazione al caso, si è dichiarato colpevole mercoledì di aver violato le ... anche questa misura fa parte della strategia degli Stati Uniti per mantenere in vita il regime ...