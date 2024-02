Vinetia Tasting | A Treviso tornano l’eccellenze del vino

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Comunicato Stampa: Un’intera giornata dedicata alla scoperta dei migliori vini del Veneto nel cuore di: domenica 17 marzo– Il Veneto nel Calice torna alla Camera di Commercio die Belluno. Giunto alla terza edizione, l’evento annuale organizzato da AIS Veneto invita gli appassionati ad assaggiare le eccellenze della regione, selezionate con cura dai degustatori esperti della guida2024., aperto dalle 10.30 alle 19.00, propone banchi d’assaggio per scoprire le storie e le tradizioni che si celano in ogni calice e prevede tre masterclass condotte da esperti del settore per approfondire diversi territori ed eccellenze. Il Custoza: stili ed evoluzioni è il primo incontro della giornata: in programma alle ore ...