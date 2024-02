Vincoli di mobilità | Pittoni Lega | “Aggiornare sistemi di continuità didattica”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Contro l'imposizione ai docenti del vincolo di permanenza (che a mio avviso per essere efficace dovrebbe invece basarsi su incentivi) ci battiamo da prima che fosse approvato dal centrosinistra per volontà dell'allora sottosegretario Lucia Azzolina". L'articolo .

Non ci sarebbe il via libera della Commissione europea alla deroga sui vincoli per il personale docente malgrado l'ok, con riformulazione da parte ... (orizzontescuola)

Niente da fare. L'emendamento, che prevede la deroga sui vincoli di Mobilità per il personale docente, non è stato approvato. Non c'è stato il via ... (orizzontescuola)

Città e frazioni diventeranno zone 30: tanti quartieri lo sono già (ma non tutti lo sanno): ... Mezzano, Piangipane, Madonna dell'albero (a nord della statale Adriatica), San Pietro in Vincoli e ... E se da un lato c'è chi appoggia questa evoluzione, come l'assessore alla Mobilità Gianandrea ...

Montecchio, via libera al bilancio di previsione: investimenti per 16,7 milioni: ...che vede la determinazione di dare un impulso di adeguamento sia per quanto riguarda la mobilità ... siamo quindi nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Anche la tesoreria del Comune non ha ...

PNRR: nuovo decreto in vista. Anief chiede soluzioni per la scuola: Certamente, vorremmo che i vincoli sulla mobilità fossero rimossi definitivamente, in quanto bisogna incentivare qualcuno a restare piuttosto che punirlo soprattutto se ha lavorato lontano da casa. ...