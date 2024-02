Villasanta | furto con spaccata in farmacia | rubati 300 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Monza Brianza), 19 Febbraio 2024 -conalla ricerca di contanti domenica notte nelladi via Buonarroti a. Questa mattina il titolare, arrivato per aprire la, ha trovato un grosso foro nella parte inferiore della porta di ingresso in vetro, da cui i ladri si sono introdotti nel negozio. Dopo avere perlustrato l'interno dei locali, ha scoperto che dai cassetti mancava il fondo cassa, circa 300in contanti, mentre i malviventi non avevano portato via medicinali o altri prodotti dagli scaffali della. È scattato l'allarme ai carabinieri, che ora stanno indagando per individuare i responsabili, anche accedendo alle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali ...