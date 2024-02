Vietate le Olimpiadi al campione di boxe Manny Pacquiao | una regola lo condanna | è troppo vecchio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 febbraio 2024), uno dei più forti pugili di sempre con i suoi 12 titoli mondiali in 8 differenti classi di peso, non potrà partecipare alle prossime. Il CIO ha applicato una ferreae non ha fatto eccezione nemmeno di fronte all'incredibile curriculum delfilippino.