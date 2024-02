VIDEO – Lazio-Bologna 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024), anticipo mattutinoventicinquesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. ALTRO EXPLOIT –1-2 nell’anticipo mattutinoventicinquesima giornata diA. Ilsbanca l’Olimpico e risponde subito all’Atalanta che aveva provato a scappare al quarto posto in solitaria. Ma è laa colpire in avvio, con un gol di Ciro Immobile annullato per fuorigioco (13?) sull’assist di Felipe Anderson. Tutto buono invece cinque minuti dopo, con errore di Lewis Ferguson e assist di Immobile per ...