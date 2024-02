VIDEO | Infortunio abbastanza grave per El Hijo Del Vikingo | i dettagli

(Di lunedì 19 febbraio 2024)in Messico per Eldel, atleta ormai sempre più nel giro ROH ed AEW. Il AAA Mega Champion, durante uno show a Città del Messico, avrebbe addirittura subito la rottura dei legamenti del ginocchio destro dopo una manovra “tilt-a-whirl” venuta male, almeno secondo le prime indiscrezioni ed in attesa comunque dell’ufficialità del diretto interessato. Sono disponibili però (qui di seguito) alcune foto del luchador con una vistosa fasciatura dopo il match, oltre che aldel movimento che ha portato al problema (che sembra) per il messicano: Eldelno pudo terminar la lucha en la Arena López Mateos. Se lesionó la rodilla derecha después de un movimiento.Tras la primera valoración en la ...

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Piove sul bagnato in casa Salernitana nel match della 25ª giornata del campionato di Serie A. Come da pronostico gara a senso unico a San Siro a ... (calcioweb.eu)

Konstantinos Manolas, detto Kostas (in greco stat "sta" a; Nasso, 14 giugno 1991), è un calciatore greco, difensore della Salernitana.

Video: cosa fare per ottenere il giusto indennizzo in caso di infortunio sul lavoro. – Patronato Acli Patronato Acli

Infortunio nel bosco, escursionista soccorso con l'elicottero: il VIDEO del recupero ViterboToday

Lazio, Insigne chiama Immobile: la reazione di Ciro - VIDEO: Lorenzo Insigne videochiama Ciro Immobile dal Canada. Intervistato sul canale Tik Tok della MLS, l'ex attaccante del Napoli, attualmente al Toronto, è stato invitato a ...

Infortunio Danilo, il capitano punta il Napoli. Come sostituirlo Le idee di Allegri: Infortunio Danilo, il capitano punta il Napoli per il suo rientro in campo. Come sostituirlo ora Ecco a cosa pensa Allegri Meno grave del previsto il problema per capitan Danilo, che dovrà però salta ...

Video/ Pineto Olbia (1-0) gol e highlights: autorete di Bianchimano! (Serie C, 18 febbraio 2024): Video Pineto Olbia (risultato finale 1-0): gol e highlights della partita valida per la ventisettesima giornata del girone B della Serie C 2023/2024.