VIDEO – Frosinone-Roma 0-3 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 19 febbraio 2024), posticipo pomeridianoventicinquesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Benito Stirpe. VITTORIA DI RITORNO –0-3 nel posticipo pomeridianoventicinquesima giornata diA. A otto giorni dalla sconfitta contro l’Inter laritrova i tre punti in un derby regionale. Per almeno mezz’ora è unpiù che positivo, con diverse occasioni e una super parata di Mile Svilar su sinistro di Matias Soulé. Il portiere giallorosso replica poco dopo su Kaio Jorge, che con la porta quasi vuota manda ...

E’ in corso Frosinone - Roma , sfida della 25ª giornata del campionato di Serie A. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla squadra di ... (calcioweb.eu)

Il Frosinone Calcio, meglio noto come Frosinone, è una società calcistica italiana con sede nella città di Frosinone. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

