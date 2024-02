Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 19 febbraio 2024)DEL 19 FEBBRAIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A91FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE DIREZIONE RACCORDO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA VERSO OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA RIPRENDE IL CANTIERE DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIACIVITA CASTELLANA VITERBO. CON LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA FERROVIA ALLE ORE 22 TUTTE LE VARIAZIONI AI TRENI IN TRANSITO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE NEI DUE ... (romadailynews)

Regione Liguria, il Presidente Toti a colloquio dal Ministro della Salute Schillaci: 'Incontro proficuo': Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha incontrato oggi a Roma il ministro della salute Orazio Schillaci: ' Abbiamo parlato delle soluzioni per le liste d'...Inaugurata la nuova viabilità ...

Arpino, il sindaco Sgarbi 'striglia' la Polizia Municipale: 'Più tolleranza': ROMA - Vittorio Sgarbi riprende la Polizia Municipale di Arpino, cittadina del Lazio di cui è ... Con una direttiva indirizzata al vice sindaco Massimo Sera che ha la delega alla viabilità, Sgarbi chiede ...

Chiuso per tre notti lo svincolo per Settebagni: tutte le informazioni: ... in uscita per chi proviene da Roma/G. R. A., utilizzare l'uscita 8 del G. R. A. 'SS4 Salaria' (... Saranno forniti costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono ...